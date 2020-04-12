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Son dakika: , Çin'den izahat istedi! Çin'in Ermesintan'a gönderdiği yardım paketlerinde yer alan ifade...

salgını ile mücadele kapsamında Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kolilerinin üzerinde yazan ifadeler tepki çekti. Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kolilerinin üzerinde Ağrı Dağı'na yapılan atıf nedeniyle , Çin Büyükelçiliği'ndne açıklama istedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.4.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Çin'den izahat istedi! Çin'in Ermesintan'a gönderdiği yardım paketlerinde yer alan ifade...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde yer alan 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında, Çin'in Ankara Büyükelçisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı'yla temas kurularak izahat istendiğini açıkladı. Aksoy, "Çin Büyükelçisi, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir" dedi.

İFADELER SONRADAN EKLENMİŞ

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerindeki Ağrı Dağı ifadesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Duruma ilişkin haberler üzerine Çin'in Ankara Büyükelçisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, izahat istendiğini belirten Aksoy, şu açıklamada bulundu:

"Çin Büyükelçisi Ermenistan'a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. Çin Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir."

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Çin'den izahat istedi! Çin'in Ermesintan'a gönderdiği yardım paketlerinde yer alan ifade...
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