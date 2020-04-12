İngiliz genetik bilimciden SON DAKİKA CORONA VİRÜS iddiası! Corona virüs aslında...

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına yönelik son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak; İngiliz genetik bilimci Peter Forster'ın ABD'li Ulusal Bilim Akademisi'nde (PNAS) yayınlanan araştırmasında corona virüsün gen haritasına yönelik çarpıcı açıklamalar ortaya çıktı. Bilindiği üzere; ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün atasının ABD ve A tipi olduğu iddia edilirken Çin'de görülen corona virüsün ise mutasyona uğrayan B tipi olduğunu ileri sürdü. Özellikle ABD ve Avustralya'daki hastalarda A tipi koronavirüsün görüldüğünü belirtirken B tipi virüsün mutasyona uğradığını diğer bir tür olan C tipinin ise Avrupa'da görüldüğünü iddia etti.

İşte corona virüsü son dakika haberine ilişkin detaylar!