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İngiliz genetik bilimciden iddiası! Corona virüs aslında...

Corona virüsü salgınına ilişkin haberleri yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Bilim insanları geçtiğimiz hafta gen diziliminin tamamen çözmeyi başardığını duyurmuştu. İngiliz genetik bilimci corona virüsü salgınına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünya genelinden elde edilen 160 koronavirüs genetik şifresinin incelendiği ve A tipi corona virüsün ABD ve Avustralya'daki hastalarda görüldüğünü açıkladı. Yayınlanan araştırmasında corona virüsü gen haritası hakkında açıklamalarda bulunan İngiliz bilimci, corona virüsün atasının ABD olduğunu sözlerine ekledi. Bilindiği üzere ilk kez Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgınına ilişkin bu sözler dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte son dakika corona virüs haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 12.4.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 08:22 ABONE OL
İngiliz genetik bilimciden SON DAKİKA CORONA VİRÜS iddiası! Corona virüs aslında...

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına yönelik haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak; İngiliz genetik bilimci 'ın ABD'li Ulusal Bilim Akademisi'nde (PNAS) yayınlanan araştırmasında corona virüsün gen haritasına yönelik çarpıcı açıklamalar ortaya çıktı. Bilindiği üzere; ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün atasının ABD ve A tipi olduğu iddia edilirken Çin'de görülen corona virüsün ise mutasyona uğrayan B tipi olduğunu ileri sürdü. Özellikle ABD ve Avustralya'daki hastalarda A tipi koronavirüsün görüldüğünü belirtirken B tipi virüsün mutasyona uğradığını diğer bir tür olan C tipinin ise Avrupa'da görüldüğünü iddia etti.

İşte corona virüsü son dakika haberine ilişkin detaylar!

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İngiliz genetik bilimciden SON DAKİKA CORONA VİRÜS iddiası! Corona virüs aslında...
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