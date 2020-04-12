Wuhan'daki sahra hastanesinin başhekimi uyardı: Bu kez farklı bir virüs...

Çin'in Wuhan kentinde corona virüs hastaları için sadece 10 günde inşa edilen sahra hastanesi artık ihtiyaç kalmadığı için kullanılmıyor. Çinli yetkililer rekor sürede inşa edilen ve binlerce kişinin tedavi edildiği o hastanenin kapılarını gazetecilere açtı.

BAŞHEMŞİRE İLK GÜNLERİ ANLATTI

Çin'de inşa edilen sahra hastanesinin başhemşiresi koronavirüsün zirve yaptığı günlerde hastanenin durumunu anlattı. Hemşire, '' Hastalar ilk geldiklerinde çok korkuyorlardı. Buranın diğer hastanelere benzemediğini gördüler. Bu hepimiz için zor ve çok farklı bir deneyim oldu.'' ifadelerini kullandı.

Başhemşire sahra hastanesinin dış dünyayla tamamen bağlantısının kesildiğine dikkat çekerek, ''Malzemelerin teslim edildiği kapı asla iki taraflı olarak açılmazdı. Böylece dışarıya virüs bulaştırma ihtimali ortadan kalktı.''

''AVRUPA VE ABD'DEKİ VİRÜS SEMPTOMLARI FARKLI''

Hastane başhekimi koronavirüs semptomlarının Avrupa ve ABD'de farklılık gösterdiğini iddia etti. Başhekim, ''Batılı hastaların birçoğu tat ve koku alma duyularını kaybettiklerini söylüyor. Biz Wuhan'da böyle bir şeye rastlamadık. İkinci dalga salgın riskine karşı onların tecrübelerinden ders çıkarmak önemli.'' ifadelerinde bulundu.

Hastalığın ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin resmi rakamlara göre salgını büyük ölçüde kontrol altına almış durumda.





Çin'de 3 ölüm, 46 vaka görüldü

SON DAKİKA! Coronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı...

Çin'de yeniden coronavirüs kaynaklı ölüm!