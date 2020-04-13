Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardımların üzerindeki skandal ifadeler kriz çıkardı! Dışişleri'nden açıklama var...

Çin'in koronavirüsle mücadele için Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinin üzerinde İngilizce, "Dostluğumuz Ararat'tan (Ağrı Dağı) yüksek, Yangtze Nehri'nden uzun olsun" ifadeleri yer alması, Ankara ile Pekin arasında diplomatik krize neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı, Çin'den gönderilen yardım paketlerinde Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine aykırı şekilde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması üzerine Ankara ve Pekin'de eş zamanlı girişimde bulunarak izahat istedi.

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Hürriyet'in haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ankara'nın yanı sıra Pekin'de Çin Dışişleri Bakanlığı nezdinde de yapılan girişim ve Türkiye'ye verilen izahatla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine gerekli girişimler yapıldı. Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını söyledi. Söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini belirten Çin Büyükelçisi, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirdi. Halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonuçla ilgili Türk tarafına bilgi verileceğini söyleyen Büyükelçi Deng, bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulamıştır."

Çin, Ermenistan'a 120 adet suni solunum cihazı, 2 oksijen istasyonu, 60 bin adet test, 60 bin cerrahi maske, 280 bin koruyucu maske, 20 bin koruyucu gözlük, 100 bin koruyucu kıyafet ve ilaçtan oluşan yardım paketleri gönderdi.

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