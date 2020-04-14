Avrupa normalleşmeye çalışıyor

İlk olarak 31 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, 11 Mart'ta ise pandemiye dönüşerek dünyanın neredeyse tamamına yayılan Kovid-19 salgınında nihayet umut doğmaya başladı.Virüsten en kötü etkilenen ülkelerde, işyerleri ve okullar yeniden açılmaya başlıyor. Birçok ülke zirve noktasını geçerken, ölümler, yeni vakalar ve yoğun bakım hastalarında umut verici şekilde azalmalar yaşanıyor. Diğer taraftan birçok ülkede de Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları hızla devam ediyor.İşte dünyayı felce uğratan pandemi günlerinde dünyanın dört bir yanında yaşanan olumlu gelişmeler;Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 440 binin üzerine çıktı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkede Kovid-19'a yakalanan 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu. Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (64 bin 727), Almanya (64 bin 300), İran (45 bin 983), İtalya (35 bin 435), ABD (33 bin 907) ve Fransa (27 bin 718) oldu.Virüsten en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da pazar günü 566 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 465 oldu. Ancak ölenlerin sayısı 19 Mart'tan (427) bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu. İtalya'da birçok yasağın uygulanmasına devam edilecek. Ancak bugünden itibaren, ülkedeki küçük işletmeler de yeniden açılacak.Yasakları kademeli olarak kaldıran Avrupa ülkesi Danimarka'da ilkokul ve kreşler yarından itibaren yeniden açılacak. Ancak 5.8 milyon nüfuslu Danimarka'da 10 Mayıs'a kadar 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi hâlâ yasak olacak. Kiliseler, sinemalar ve alışveriş merkezleri kapalı kalacak.Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de geçtiğimiz ay 108 gönüllü üzerinde birinci faz aşı testi başarıyla gerçekleştirilmişti. Çin basınına göre aşı testinde ikinci faz aşamaya geçildi.Öte yandan Çin'in Hubey eyaletinde şimdiye kadar 80 yaş üstü 3 bin 600 hasta tabur edildi. İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert de, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söylemişti.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerine seyahat uyarısında bulundu. "Temmuz, Ağustos aylarında durumun nasıl olacağını şu anda kimse kestiremiyor" diyen Leyen, "Henüz Avrupa içinde yaz tatili planı yapmayın" dedi. Uyarı, Fransa'nın sınır kısıtlamasının devam edeceği açıklamasından sonra geldi.