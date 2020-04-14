SON DAKİKA! DSÖ'den çok çarpıcı coronavirüs açıklaması: İyileşenler bağışıklık kazanmıyor...

Koronavirüs hastalar iyileşseler dahi bağışıklık kazanmıyor. İyileşen tüm hastaların ikinci bir enfeksiyona karşı kendilerini koruyacak antikorları geliştirmediğini belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri bazı kişilerin hastalığı geçirmiş olsalar bile bağışıklık kazanmadığı endişesine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan, iyileşen bir hastanın yeniden enfekte olup olmayacağı konusunda, "Buna bir cevabımız yok. Bu 'bilinmeyen' bir durum." dedi.

DSÖ'nün Covid-19 konusuda önde gelen bilim insanlarından Maria Van Kerkhove de Çin'de hastalar üzerinde yapılan araştırmada bazılarında 'saptanabilir antikor reaksiyonu' görülmediğini buna karşın bazı hastalarda ise bunun oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Euronews'un haberine göre Ven Kerkhove ayrıca, yüksek antikor reaksiyonuna sahip hastaların yeniden enfekte olup olmayacağı konusunun 'farklı bir konu' olduğunu dile getirdi.