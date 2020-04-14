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haberi: Nükleer Santrali'ne yaklaşan yangın durdurulamıyor! ?

26 Nisan 1986'da dünya tarihinin gördüğü en büyük nükleer felaketlerden biri 'de yaşandı. Aradan geçen yılların ardından Ukrayna'nın Çernobil bölgesi asla eskisi gibi olmadı ve hayalet şehre dönüştü. Hakkında sayısız belgesel ve film çekilen Çernobil'in başı bu kez de yangınla dertte. 4 Nisan'da başlayan yangını söndürmek için büyük caba harcansa da hala başarı sağlanamadı. Dünya, corona virüs kriziyle uğraşırken Çernobil'deki radyason riski büyük tehlike oluşturuyor. Yangının olduğu yer ile Çernobil Nükleer Merkezi arasındaki fark yalnızca 1 km! , ? Hem bu soruların cevapları hem de gelişmeleri haberimizde...

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM Dünya
Giriş Tarihi: 14.4.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 07:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Çernobil Nükleer Santrali'ne yaklaşan yangın durdurulamıyor! Çernobil'de ne oldu?

Anatoliy Dyatlov'un önderliğindeki bilimsel ekip için 26 Nisan 1986 gecesi geçmek bilmedi. Nükleer Merkezi'nin başında bulunan Dyatlov; bir terslik olduğunu hissetti ve çalışma arkadaşlarını durumu kontrol etmesi için çalışmaların ana hattına gönderdi. Kısa süre sonra bazıları hemen orada yaşamını yitirirken bazıları da yaralanmış bir şekilde geri döndü. Anatoliy Dtaylov'un da aralarında bulunduğu bilim insanları, bölgeye gelen Bakanlar Kurulu temsilcisi, itfaiye erleri, sağlık çalışanları tamamı kanser oldu. SSCB'nin kendi içerisindeki politikalar nedeniyle dünya kamuoyu aydınlatılamadı, Çernobil'den geriye yaşadıkları şehirlerden kaçmak zorunda kalan binlerce aile, çocuk ve onların oyuncakları kaldı!

Patlamayı araştıran ekibin içerisinde yer alan Valery Legasov'un uluslararası kamuoyunu bilgilendirmesi sonucunda Çernobil krizinin boyutları ortaya çıktı.

Çernobil bu kez de patlamanın olduğu alana yaklaşmakta olan yangınla uğraşıyor!

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Son dakika haberi: Çernobil Nükleer Santrali'ne yaklaşan yangın durdurulamıyor! Çernobil'de ne oldu?
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