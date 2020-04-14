Son dakika haberi: Çernobil Nükleer Santrali'ne yaklaşan yangın durdurulamıyor! Çernobil'de ne oldu?

Anatoliy Dyatlov'un önderliğindeki bilimsel ekip için 26 Nisan 1986 gecesi geçmek bilmedi. Çernobil Nükleer Merkezi'nin başında bulunan Dyatlov; bir terslik olduğunu hissetti ve çalışma arkadaşlarını durumu kontrol etmesi için çalışmaların ana hattına gönderdi. Kısa süre sonra bazıları hemen orada yaşamını yitirirken bazıları da yaralanmış bir şekilde geri döndü. Anatoliy Dtaylov'un da aralarında bulunduğu bilim insanları, bölgeye gelen Bakanlar Kurulu temsilcisi, itfaiye erleri, sağlık çalışanları tamamı kanser oldu. SSCB'nin kendi içerisindeki politikalar nedeniyle dünya kamuoyu aydınlatılamadı, Çernobil'den geriye yaşadıkları şehirlerden kaçmak zorunda kalan binlerce aile, çocuk ve onların oyuncakları kaldı!

Patlamayı araştıran ekibin içerisinde yer alan Valery Legasov'un uluslararası kamuoyunu bilgilendirmesi sonucunda Çernobil krizinin boyutları ortaya çıktı.

Çernobil bu kez de patlamanın olduğu alana yaklaşmakta olan yangınla uğraşıyor!