Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi! Çin ve ABD'de üç potansiyel korona virüs aşısının klinik denemeleri sürüyor

Çin'de Askeri Tıp Akademisi tarafından geliştirilen potansiyel aşının ikinci aşama klinik denemelerine başlanırken, ABD'de ilaç şirketleri Moderna ile Inovio'nun ürettiği aşı örneklerinin birinci aşama klinik denemeleri sürüyor. Moderna'nın Ulusal Sağlık Enstitüsü iş birliğiyle ürettiği "mRNA-1273" adlı potansiyel aşının geçen ay test edildiği ilk deneğe dün ikinci doz aşı testinin uygulandığı duyuruldu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, aşının güvenliğini test etmek amacıyla yapılan ilk aşama denemelerde şimdiye dek olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı ve daha geniş çaplı ikinci aşama klinik denemelere haziran başında başlanmasını umduklarını belirtti.

İşte, bilim insanları tarafından peş peşe yapılan açıklamalar...