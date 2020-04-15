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Haberler Dünya Haberleri Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi! Çin ve ABD'de üç potansiyel korona virüs aşısının klinik denemeleri sürüyor

Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi! ve 'de üç potansiyel korona virüs aşısının klinik denemeleri sürüyor

Dünya genelinde corona virüsü aşısı ve tedavisi çalışmalarından son dakika haberleri geliyor. ve 'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üç potansiyel aşı, klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor. Öte yandan, Çin'de Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile Sinovac Araştırma ve Geliştirme Şirketince geliştirilen iki potansiyel aşıya daha klinik denemeler için onay verilmişti. Çinli biyolojik ilaç uzmanı Vang Cüncı de aşıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, "Her ne kadar acil bir durum içinde olsak da aşıların güvenliği ve etkililiği konusundaki standartları düşüremeyiz." ifadesini kullandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.4.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 14:32 ABONE OL
Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi! Çin ve ABD'de üç potansiyel korona virüs aşısının klinik denemeleri sürüyor

'de Askeri Tıp Akademisi tarafından geliştirilen potansiyel aşının ikinci aşama klinik denemelerine başlanırken, 'de ilaç şirketleri Moderna ile Inovio'nun ürettiği aşı örneklerinin birinci aşama klinik denemeleri sürüyor. Moderna'nın Ulusal Sağlık Enstitüsü iş birliğiyle ürettiği "mRNA-1273" adlı potansiyel aşının geçen ay test edildiği ilk deneğe dün ikinci doz aşı testinin uygulandığı duyuruldu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, aşının güvenliğini test etmek amacıyla yapılan ilk aşama denemelerde şimdiye dek olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı ve daha geniş çaplı ikinci aşama klinik denemelere haziran başında başlanmasını umduklarını belirtti.

İşte, bilim insanları tarafından peş peşe yapılan açıklamalar...

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Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi! Çin ve ABD'de üç potansiyel korona virüs aşısının klinik denemeleri sürüyor
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