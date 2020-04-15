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Son dakika: Trump, 'deki koronavirüs vaka sayılarının zirve noktasını geçtiğini açıkladı

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.4.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 02:12 ABONE OL
Son dakika: Trump, ABD'deki koronavirüs vaka sayılarının zirve noktasını geçtiğini açıkladı

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Virüse karşı verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını aktaran Trump, "New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver'de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans'da da vakalar düşüyor. "Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor." dedi.

Trump, ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileri ile görüştüklerini ve bu konuda yarın bir açıklama yapacaklarını belirterek, "Bazı eyaletler, 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir." diye konuştu.

Virüs salgınından önce ABD ekonomisinin tarihinin en iyi günlerini yaşadığını belirten Trump, "Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu." ifadesini kullandı.

ABD'de Kovid-19'a dair alınan tedbirler 2022'ye kadar sürebilir

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Son dakika: Trump, ABD'deki koronavirüs vaka sayılarının zirve noktasını geçtiğini açıkladı
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