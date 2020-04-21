İngiltere Türkiye’nin yardımlarına kilitlendi

Sağlık çalışanlarına yeterli malzemenin sağlanamadığı iddialarının gündemden düşmediği İngiltere'de gözler Türkiye'den gidecek ikinci aşama tıbbi malzeme yardımlarına kilitlendi. 16 binden fazla ölümün ve 120 binden fazla Kovid-19 vakasının bulunduğu İngiltere'de yetkililer, Türkiye'den gelecek olan 84 tonluk koruyucu malzeme sevkiyatının pazartesi günü yola çıkabileceğini açıkladı. BBC'ye konuşan İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, "Yeni vaatlerde bulunmak istemiyorum ama gelen bilgilerden uçağın bu öğleden sonra (pazartesi) kalkacağını ve malzemenin geleceğini anlıyorum" dedi. Dowden, Türkiye'den gelen malzemeye ek olarak Çin'den de 34 milyon koruyucu giysi beklediklerini de söyledi.BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de, sevkiyatın mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çabaların sürdüğünü söyledi, "Bugün (dün) gönderilmesini umuyoruz ama işlemler sürüyor.Nihai onay süreci için bekliyoruz" dedi. Hükümetin sağlık çalışanlarına yeterli koruyucu malzeme sağlayamadığı, bunları zamanında temin edemediği ve olan malzemenin de tükenmek üzere olduğu eleştirileri giderek yoğunlaşıyor. İngiliz basınına göre ülkedeki doktorlar, yeni koruyucu kıyafetler, maske ve gözlüklerin gelmemesi halinde hastalara bakmayı bırakabileceklerini söyledi.Türkiye, bu ayın başında İngiltere'ye 14 tonluk tıbbi malzeme göndermişti. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri maske, N95 maske ve tulumdan oluşurken, paketlerin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verilmişti. Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'nın da aralarında bulunduğu 30'u aşkın ülkeye maske ve tıbbi cihaz yardımında bulunmuştu.