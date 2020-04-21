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'de felaketi: Aden kenti afet bölgesi ilan edildi

'in Aden kentinde etkili olan sonucu meydana gelen nedeniyle 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketi sonrası Yemen hükümeti tarafından Aden kentinin "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.4.2020 21:21 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 21:43 ABONE OL
Yemen'de sel felaketi: Aden kenti afet bölgesi ilan edildi

Yemen'in Aden kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Sel felaketinde 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve aracın ağır hasar gördüğü ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

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Sel sonrası Yemen hükümeti tarafından Aden kentinin "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Öte yandan, son günlerde Yemen'in farklı bölgelerinde meydana gelen sel felaketleri, can kaybı ve maddi hasarlara neden olmuştu.

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Yemen'de sel felaketi: Aden kenti afet bölgesi ilan edildi
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