Bir hemşirenin insafına kaldım

Hollanda'nın Zaandam kentinde yaklaşık 50 Türk, koronavirüse yakalandı. Çoğunluğu virüsle mücadeleyi evlerine kapanıp atlatmaya çalışırken, 12'si hastanelerde ölüm kalım savaşı veriyor. Onlardan biri 57 yaşındaki Karslı İlhan Doğru oldu. Evinde aniden fenalaşan Doğru, ev doktorunca hastaneye sevk edildi. Testi pozitif çıkan doğru, ölümle yüz yüze geldi.Doğru, "Aşırı baş ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık başladı. Evde yığılıp kalınca doktorlar beni ambulansla Zaandam Hastanesi'ne götürdüler. Her geçen gün kötüleşiyordum, komaya girmek üzereydim. Üç gün sonra Amsterdam'daki daha donanımlı bir hastaneye sevk ettiler. Gözlerimi açamıyor, aşırı terliyordum. Elim ayağım tutmuyordu. Yoğun bakıma alındım" dedi.Yoğunbakımın ikinci gününde, 'Artık sana yapacak bir şeyimiz yok. Solunum cihazının fişini çekeceğiz' dediklerini duyduğunu anlatan İlhan Doğru, "O an gözlerimden yaş akmaya başladı. Su istedim. Kelime-i Şehadet getirdim. Ölüme hazırlanırken hemşirelerden biri, 'Durun fişi çekmeyin. Son olarak şunu yapalım' dediğini derinden duydum. Sonradan yapılan müdahale ile hayata tutundum" diye konuştu.Beş gün yoğun bakımda yattıktan sonra yaşama tutunan İlhan Doğru, "Allah'a şükürler olsun ki yürüyebiliyor, nefes alıp verebiliyorum. İnsanlar kendilerine dikkat etsinler" diye çağrıda bulundu.