SON DAKİKA: İBB'ye kendi yandaşları bile dayanamadı: Büyük hata yaptınız! Böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmamasına kendi yandaşları bile tepki gösterdi. İBB'nin hastaların bu dönemde şifa göreceği bir hastanenin yollarını yapmamasının yanlış olduğunu ifade eden TELE 1 sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı çok sert sözler kullandı. Ataklı, İBB'yi iş bilmez, acemi ve çapsız olmakla suçladı, "Net söylüyorum, bahanesi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada çok büyük hata yaptı. 'Yolunu yapmayacağız' diye bir açıklama yaptılar birde" dedi.

İBB'ye kendi yandaşları bile tahammül edemedi: Böyle bir iş bilmezlik, böyle acemilik, böyle çapsızlık...

"İBB BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Can Ataklı, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'ni, 'Muazzam bir bina' olarak yorumladı ve İBB şu sözlerle tepki gösterdi:

"Onu bunu bilmem. Net söylüyorum, bahanesi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada çok büyük hata yaptı. 'Yolunu yapmayacağız' diye bir açıklama yaptılar birde. Böyle bir iş bilmezlik, böyle acemilik, böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Sen yapacaktın, o hastanenin yolunu. Bütün gücünü seferber edip yapacaktın.

"BU ŞOVLARLA FALAN OLMAZ"

Benim milletim bugünlerde şifa bulacak orada. Şovlarla falan bu iş olmaz. Cumhurbaşkanlığı hayali falan görenler varsa olmaz, bu şekilde olmaz. Bana sorarsanız haklı mı, teknik olarak haklı. Ama banane. Şunu anlamıyorlar, orada bir hastane yapılmış. Benim milletim şifa bulacak orada. Zorlukla gidiyor. Bunu anlatamazsın.

"KİBİRDEN DİNLEDİKLERİ DE YOK"

Kibirden dinledikleri de yok. Rutin işler çocuğu koysan da gider. Ne zaman belediye başkanına ihtiyaç var. Orada iradeye ihtiyaç var. Sen 25 yıl yönetemedin İstanbul'u. Böyle giderse 25 yıl daha göremeyeceksiniz kardeşim.

"AMAÇ HALKA HİZMET OLSA DURDURAMAZLAR, AVANTA PEŞİNDEYSENİZ OLMAZ"

Yok İstanbul'da yardımları engelliyorlarmış. Ben başkan olacağım, sen beni engelleyebileceksin he. İstanbul devlet gibi bir yer ya. Amaç halka hizmetse durduramazlar. Ama avanta peşindeyseniz olmaz. Halka hizmetse amaç ortalığı ayağa kaldırırım ya. Bizden yardım bile istemediler biliyor musunuz? Kulağıma geliyor, yok başka seni mi arasın? Arasa ne olacak? Ama kafa bu, dar, vizyonsuz, küçük. O yüzden İstanbul şimdi böyle oluyor. O yolu yapacaktın kardeşim. Lamı cimi yok. Yapacaktın. Senin adamlarının kafası bu. Bir reklamcı bulur anlatırsın, yok öyle, yok böyle. Haklı falan değilsin. Ne haklısı ya, o yolu yapacaktın.

"GİDİN, SORUN BAKALIM DESTEK VEREN KALDI MI?"

Şimdi İstanbul'un her tarafında Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenler dışında CHP'ye bir destek var mı ya? Gidin sorun bakalım. İstabul senindir ile donatmışsın her yeri. Hep edebiyat. İcraat yok. İcraatinle ezmen lazım. Sen sadece ağla. Beni ilgilendirmiyor. Yapın o yolu.