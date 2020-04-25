Son dakika haberi: Coronavirüsü başlatmakla suçlanan Bill Gates harıl harıl aşı parası arıyor: Korktuğum başıma geldi

Son dakika haberi... Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates Times Gazetesi'ne röportaj verdi. Koronavirüsü başlatmak ile suçlanan Bill Gates, pandemi durumundan çok korktuğunu ve korktuğunun başına geldiğini söyledi. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eşiyle ortak kurucusu olan Gates bu sıralar tüm gücünü milyarlarca aşının üretimi için finansman aramakla geçirdiğini aktardı. Gates, koronavirüsü önceden bilmesi ile tartışmalarından odak noktası haline gelmişti. Trump'ın eski danışmanı tarafından da salgını yaymakla ve yönetmekle suçlanmıştı.

Bill Gates, Times Gazetesi'ne verdiği röportaj ile bir kez daha dünyanın gündemine geldi. Daha önce yaptığı açıklamalar ile tartışmaların odak noktası haline gelen, hatta koronavirüsü yaymakla suçlanan Gates, gazeteye verdiği söyleşide aşı üretimi için şimdiden para aradığını ifade etti. Pandeminin aşı ile duracağına inandığını ifade eden Gates, milyarlarca aşının üretilmesinin gerekeceğini söyledi, "Şu sıralar tek işim o aşılar için finansman aramak" dedi.

PANDEMİDEN ÇOK KORKUYOR

Şubat ayında gazeteye verdiği röportajda bir sonraki pandemi ihtimalinden çok korktuğunu söyleyen Gates, bu röportajında da "en büyük kabusunun gerçekleştiğini" aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük fonlayıcılarından olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eşiyle ortak kurucusu olan Gates, bu günlerde yaptığı tek şeyin virüse karşı aşı geliştirilmesi çabalarına katılmak olduğunu söylüyor.