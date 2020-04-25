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Son dakika: Valisi'nden itirafı! "Hareket etmekte çok geç kaldık"

Valisi Cuomo, corona virüste ilk vakanın 1 Mart'tan haftalar önce geldiğini belirtirken harekete geçmekte çok geç kaldıklarını itiraf etti

Giriş Tarihi: 25.4.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 21:40 ABONE OL
Son dakika: New York Valisi'nden corona virüs itirafı! Hareket etmekte çok geç kaldık

Koronavirüs salgınının ABD'deki merkez üssü halindeki New York'ta vaka sayısı 270 bini aşmış durumda. Sadece New York eyaletindeki can kayıpları ise 21 binden fazla.

New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Cuomo, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında Çin'den ülkeye girişleri yasakladığını, ancak Avrupa için mart ayına kadar herhangi bir yasak kararı gelmediğini hatırlattı.

"Şubat ayını boşa geçirdik" diyen Cuomo "Biz harekete geçtiğimizde iş işten geçmişti" ifadelerini kullandı.
"HAFTALAR ÖNCE SIÇRADI"
Kuzeydoğu Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Cuomo, New York'taki ilk resmi corona virüs vakasının 1 Mart'ta tespit edildiğini ancak hastalığın kente haftalar önce sıçradığını belirtti.

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Son dakika: New York Valisi'nden corona virüs itirafı! "Hareket etmekte çok geç kaldık"
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