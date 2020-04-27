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Son dakika: Corona virüs bunu da gösterdi! 'nun kızı yardım dağıttı

Son dakika haberi görenlere adeta 'Pes artık!' dedirtti. Uzun bir süredir Koronavirüsle yatıp Koronavirüsle kalkıyoruz. Son gelen bilgiler ise şoke edecek cinsten. Dünyada kapanların sayısı bu sabah 3 milyonu geçti, 207 bini aşkın ölü var. 210 ülke ve bölgeye yayılan salgında bugüne kadar en ilginç tablolardan biri ortaya çıktı. Son dakika haberinin adresi ise . Meksika'da uyuşturucu çeteleri adeta bir yardım kuruluşu gibi sahaya indi! Bu görüntüler ise görenlere pes dedirtti! İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:55 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs bunu da gösterdi! El Chapo'nun kızı yardım dağıttı

Dünyada corona virüs kapanların sayısı bu sabah 3 milyonu geçti, 207 bini aşkın ölü var. 210 ülke ve bölgeye yayılan salgında bugüne kadar en ilginç tablolardan biri ortaya çıktı. Corona virüse yakalananların sayısının doğrulanan testlerden daha fazla olduğu resmi yetkililerce açıklanan 'da, uyuşturucu kartelleri ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor. Meksika medyasının bu yardım paketlerine isim bulması pek de zor olmadı: 'Chapo Yemek Paketi.' Sinaloa kartelinin halihazırda hapiste olan '' kod adlı Joaquin Guzmán'ın kızının reklam için halka dağıttığı yemek paketlerine verilen isim bu.

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Son dakika: Corona virüs bunu da gösterdi! El Chapo'nun kızı yardım dağıttı
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