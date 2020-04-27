Son dakika: Corona virüs bunu da gösterdi! El Chapo'nun kızı yardım dağıttı

Dünyada corona virüs kapanların sayısı bu sabah 3 milyonu geçti, 207 bini aşkın ölü var. 210 ülke ve bölgeye yayılan salgında bugüne kadar en ilginç tablolardan biri ortaya çıktı. Corona virüse yakalananların sayısının doğrulanan testlerden daha fazla olduğu resmi yetkililerce açıklanan Meksika'da, uyuşturucu kartelleri ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor. Meksika medyasının bu yardım paketlerine isim bulması pek de zor olmadı: 'Chapo Yemek Paketi.' Sinaloa kartelinin halihazırda hapiste olan 'El Chapo' kod adlı Joaquin Guzmán'ın kızının reklam için halka dağıttığı yemek paketlerine verilen isim bu.