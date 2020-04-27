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Trump'ın 'dan tamamen çekilmek istediği iddiası

ABD Başkanı 'ın, ulusal güvenlik danışmanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek, ABD Başkanı Donald Trum'ın 'daki Amerikan askerlerinin tamamını çekmek istediğini söylediği iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı (), Afganistan'daki sözleşmeli personelini daha önce çekmişti. Pentagon'da askerlerin çekilmesinin de konuşulduğu ancak Afganistan'dan çıkmak yerine askerlerin ülkedeki belirli üslere çekilmesinin de söz konusu olabileceği belirtiliyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:19 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:43 ABONE OL
Trump'ın Afganistan'dan tamamen çekilmek istediği iddiası

Amerikan NBC televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Afganistan'daki binlerce Amerikan askerinin salgın riskiyle karşı karşıya kaldığı düşüncesiyle bu ülkeden çekilmenin uygun olacağını belirttiği öne sürüldü.

Danışmanların ise Afganistan'dan salgın kaygısıyla asker çekilirse bunun İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri için de söz konusu olması gerektiğini belirterek, Trump'ı bu talebinden vazgeçirmeye çalıştıkları iddia edildi.

NBC'ye konuşan yetkililer, Trump'ın son günlerde Taliban ile yürütülen görüşmelerin yavaş ilerlemesinden dolayı sabrının tükendiğini öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki sözleşmeli personelini daha önce çekmişti.

Pentagon'da askerlerin çekilmesinin de konuşulduğu ancak Afganistan'dan çıkmak yerine askerlerin ülkedeki belirli üslere çekilmesinin de söz konusu olabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Taliban ile şubat ayında vardığı anlaşma kapsamında öncelikli olarak Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e indirmesi bekleniyor.

Pentagon'a göre çekilme devam ediyor ancak Afganistan'daki 14 bine yakın askerin ne kadarının çekildiği açıklanmıyor.

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Trump'ın Afganistan'dan tamamen çekilmek istediği iddiası
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