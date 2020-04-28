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Bakan Çavuşoğlu: Coronavirüsle mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Dışişleri Bakanı , Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olmasının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünya genelinde en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülke olduğunu belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 23:57 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 23:58 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu: Coronavirüsle mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Çavuşoğlu, Twitter'dan "Girişimci ve İnsani Dış Politika" ve "Güçlü Türkiye" etiketleriyle paylaştığı mesajında, Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerinin üzerinde yazan Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine de yer verdi.

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Mesajında, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde maske, tulum ve hızlı tanı kiti gibi çeşitli tıbbi malzemeleri Türkiye'den ilgili ülkelere taşıyan uçağın fotoğrafını da paylaşan Çavuşoğlu, "Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olmamızın yanı sıra, en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesi de Türkiye! Şimdi birlik olma zamanı." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklar, Çin ve ABD'nin ardından Türkiye'nin, salgınla mücadele çerçevesinde diğer ülkelere en çok tıbbi destek veren üçüncü ülke olduğunu bildirdi.

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Bakan Çavuşoğlu: Coronavirüsle mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz
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