Son dakika: Libya'da Hafter güçlerine darbe üstüne darbe!

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medyadaki sayfasından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, terörist Hafter milislerine ikmal sağlayan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı hedef aldı." ifadesini kullandı.

Kununu, söz konusu hava operasyonunun başkent Trablus'un güneybatısındaki Mersit Vadisi'nde gerçekleştirildiğini kaydetti.

UMH sözcüsü sabahın erken saatlerinde peş peşe yaptığı iki açıklamayla, Libya hava kuvvetlerinin Hafter milislerine ait bir askeri konvoya 6, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne ise 5 hava operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

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Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini ve UMH meşrü hükümetine destek vereceklerini duyurmuştu. Açıklamada, "Libya halkının ısrarla reddetmesine rağmen ülkeye bir Mısır tecrübesi yaşatılmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Sebhalılar, UMH'nin BM tarafından da tanındığına dikkat çektiler. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada da Libya'daki ölümlerden Hafter'in sorumlu olduğunun altı çizildi.

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