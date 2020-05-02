DSÖ'nün son dakika açıklaması Trump'ı çıldırtacak! Çin'e övgüler yağdırdı...

Corona virüsünün Çin'de ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Maria van Kerkhove, Wuhan'da yeni corona virüsü vakaları görülmemesiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtacak açıklamalar yaptı. Trump'ın, virüsün laboratuvarda üretildiği yer olduğunu iddia ettiği Wuan ile ilgili Dr. Maria van Kerkhove övgüler yağdırdı. Kerkhove, "Elinizden geleni yaptığınız için size şapka çıkarıyoruz" dedi.

ÇİN'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kerkhove, Wuhan yönetimini tebrik ederken, "Salgının ilk döneminde en sert şekilde darbe alan Wuhan'da durumu ağır ya da yeni vaka olmadığını duymak inanılmaz bir haber. Usanmadan ve yorulmadan gösterilen çabalara hayranlık duyuyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Acil durum kurallarına uyarak evde kalanlar da teşekkür eden Kerkhove, "Elinizden geleni yaptığınız için size şapka çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.