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'nün açıklaması 'ı çıldırtacak! 'e övgüler yağdırdı...

haberi... Başkanı Donald , koronavirüsün ülkesine giriş yaptığı ilk günden itibaren 'i hedef aldı. Sert açıklamalar yapan Trump, koronavirüsü, 'Çin Virüsü' olarak tanımlarken, Çin'den sert karşılıklar aldı. Trump, hemen her gün, dünyaya virüsün yayılmasının nedeninin Çin olduğunu, Çin'in sürecin başında ve şu an şeffaf olmadığını dile getirirken, 'yü de 'hiçbir işe yaramamak' ile suçluyor. Trump, son açıklamasında çok daha sert bir çıkış yaparak, "Koronavirüs Wuhan'da bir laboratuvarda üretildi, kanıtları gördüm" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın açıklşamaları dünyayı sarsarken, DSÖ'den bu sözlerin üzerine dikkat çeken bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Maria van Kerkhove, Wuhan'da yeni corona virüsü vakaları görülmemesiyle ilgili değerlendirmeler yaptı, Çin'e övgüler yağdırdı. İşte DSÖ'den yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 11:12 ABONE OL
DSÖ'nün son dakika açıklaması Trump'ı çıldırtacak! Çin'e övgüler yağdırdı...

Corona virüsünün 'de ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Maria van Kerkhove, Wuhan'da yeni corona virüsü vakaları görülmemesiyle ilgili Başkanı Donald 'ı çıldırtacak açıklamalar yaptı. Trump'ın, virüsün laboratuvarda üretildiği yer olduğunu iddia ettiği Wuan ile ilgili Dr. Maria van Kerkhove övgüler yağdırdı. Kerkhove, "Elinizden geleni yaptığınız için size şapka çıkarıyoruz" dedi.

ÇİN'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kerkhove, Wuhan yönetimini tebrik ederken, "Salgının ilk döneminde en sert şekilde darbe alan Wuhan'da durumu ağır ya da yeni vaka olmadığını duymak inanılmaz bir haber. Usanmadan ve yorulmadan gösterilen çabalara hayranlık duyuyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Acil durum kurallarına uyarak evde kalanlar da teşekkür eden Kerkhove, "Elinizden geleni yaptığınız için size şapka çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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DSÖ'nün son dakika açıklaması Trump'ı çıldırtacak! Çin'e övgüler yağdırdı...
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