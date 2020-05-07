DSÖ SON DAKİKA UYARDI - Önlem alınmazsa 190 binden fazla insan ölebilir! O bölge tehlikede...

Corona virüsü salgınına yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken resmi açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'den Afrika kıtası için tehlikeli olabilecek açıklamalar geldi. Afrika kıtasında corona virüs salgınına karşı etkili önlemlerin alınmadığı taktirde bir yılda 83 ile 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısı yapıldı. Afrika kıtasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Günye Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Gine ve Kamerun olarak belirtildi. İşte DSÖ'den son dakika açıklamaları...

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TEHLİKENİN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU!

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ corona virüsü salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. DSÖ Afrika Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, "Kontrol altına alınması için tedbirler başarısız olursa Afrika'da 29-44 milyon kişi Kovid-19'a yakalanabilir ve 83-190 bin kişi ölebilir." ifadesi kullanıldı.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...