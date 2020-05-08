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UYARDI - "Çiçek hastalığı benzetmesi" Corona virüsü bir sınavdır!

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü pandemisi ile ilgili haberleri peş peşe gelmeye devam ederken resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Son olarak Genel Direktörü Dr. , 300 milyon kişinin ölümüne neden olan çiçek hastalığının kökünün 1979'da kazındığını belirterek, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "küresel bir dayanışma sınavından" geçtiğini söyledi. 'nin kentindeki merkezinde, video konferans yöntemi ile düzenlenen basın toplantısında konuşan yetkili isim son dakika açıklamalarında bulundu. İşte DSÖ'den corona virüsü salgınına yönelik "çiçek hastalığı benzetmesi" ve o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 9.5.2020 00:38 Son Güncelleme: 9.5.2020 00:38 ABONE OL
DSÖ SON DAKİKA UYARDI - Çiçek hastalığı benzetmesi Corona virüsü bir sınavdır!

Corona virüsü salgınına ilişkin açıklamaları art arda geliyor. Son olarak () Genel Direktörü Dr. , 300 milyon kişinin ölümüne neden olan çiçek hastalığının kökünün 1979'da kazındığını belirterek, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "küresel bir dayanışma sınavından" geçtiğini söyledi. Bulaşıcı hastalıklardan bugüne kadar sadece çiçek hastalığının 1979'da kökünün kazındığına işaret eden yetkili isim corona virüsü pandemisinin bir sınav olduğunu vurguladı. İşte DSÖ direktöründen son dakika açıklamaları...

DSÖ SON DAKİKA UYARDI: "KÜRESEL BİR DAYANIŞMA SINAVIDIR"

Corona virüsü salgınına ilişkin son dakika açıklamaları yakından takip edilirken Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Covid-19 salgını için "çiçek hastalığı" benzetmesinde bulundu. 'nin kentindeki merkezde, video konferans yöntemi ile düzenlediği basın toplantısında konuşan isim konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.

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DSÖ SON DAKİKA UYARDI - "Çiçek hastalığı benzetmesi" Corona virüsü bir sınavdır!
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