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'da 5,1 büyüklüğünde ! 2 kişi hayatını kaybetti

'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. anında panikle dışarı çıkmaya çalışan kişiler yaralanırken 1 kişi ise duvara çarparak beyin sarsıntısı geçirdi. Beyin sarsıntısı geçiren 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.5.2020 11:41 ABONE OL
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar, çevredeki kentlerden de hissedilen depremin binalarda hasara yol açmadığını belirtti.

PANİKLE DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

Deprem anında panikle dışarıya çıkmaya çalışan kişilerin yaralandığına dikkati çeken Neccar, panikle evinden kaçmaya çalıştığı sırada duvara çarparak beyin sarsıntısı geçiren 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Neccar, deprem sırasında yaşadıkları panik nedeniyle 33 kişinin yaralandığını belirtti.

Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi de Tahran'ın batısında deprem anında kalp krizi geçiren bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan Sismoloji Merkezi Başkanı Ali Muradi, 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,9 şiddetinde 38 artçı sarsıntının gerçekleştiği bilgisini verdi.

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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti
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