Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi projenin açılışında flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki temel atma törenine videokonferans ile katıldı. Başkan Erdoğan, yüklenici firmalara ve emeği geçen bakanlara teşekkür ettikten sonra konuşmasına başladı. Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tarihi bir proje olduğunu ifade etti, "Bu köprü Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyolu ağının en kritik geçiş noktasıdır. Esasında köprü asırların hayalidir. Bunu da gerçeğe dönüştürmek bize nasip oldu." dedi.

Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde son bloğu yerleştirme töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu işlemle önemli bir aşama artık geride kalıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım beyi, Ahmet Arslan bey, Cahit Turhan beyi bu konuda emekleri sebebiyle ayrıca kutluyorum. Bu köprü Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyolu ağının en kritik geçiş noktasıdır. Esasında köprü asırların hayalidir. Bunu da gerçeğe dönüştürmek bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele bir hedef değildir. Elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol ile toplam bölünmüş yol uzunluğunu 278 bin kilometrenin üzerine çıkardık.

Halen inşası devam eden pek çok karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu projemiz var. Koronavirüs sonrası yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki avantajı en büyük avantajımız olacaktır. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarının sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık. Tüm vatandaşlarımızı sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. CHP'nin başını çektiği bir kesim hep bizim önümüzü kesmenin gayretindeydi. Onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleri ile donatmayı sürdürüyoruz. Maalesef bu zihniyet acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimize israf diyebilecek kadar ufku dar. Vefa Sosyal Destek gruplarına yönelik saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.

VEFA DESTEK GRUBUNA SALDIRI

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve HDP'lilerin de içinde olduğu bir terör eylemi yapıldı. Araca PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Bu saldırılarda görevli ile yoldan araca alınan vatandaşımız şehit oldu. Bu defa Adana'da Vefa Sosyal Destek grubu saldırıya uğradı. Bu saldırı yardım dağıtılırken gerçekleştirildi. Hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun CHP Yüreğir İlçe Başkanı ve grubu olduğu anlaşılmıştır. Yöntem farklı zihniyet ve amaç aynıdır. Bu iki kirli yapının bir süredir yürüttükleri siyasi ittifak benzer eylemlerle bir ileri aşamaya taşınıyor. Bu iki hadise bir ibret vesikasıdır. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sahada sandıkta hezimete uğratmayı sürdüreceğiz.