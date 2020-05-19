Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu

Son dakika: Devlet Başkanı , Filistinlilerin ABD ve 'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu

Devlet Başkanı , Filistinlilerin ABD ve 'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.5.2020 23:58 Son Güncelleme: 20.5.2020 00:47 ABONE OL
Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.İsrail'i Batı Şeria'da hakimiyet alanını genişlemeye çalışması durumunda ikili anlaşmaları feshedecekleri konusunda birçok kez uyaran Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlileri bu yönde bir karar aldığını belirtti.

Filistin, ABD ve İsraille varılan tüm anlaşmalardan çekildi.

Ayrıntılar geliyor...

ABD'li Demokrat senatörden Netanyahu'ya: Batı Şeria'da ilhak girişiminde bulunmayın

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA