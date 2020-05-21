Erdoğan açık yürekli asil bir kişiliğe sahip

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan basınında yayınlanan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ilişkilerinin iyi olmadığı" haberleri üzerine,"Samimiyetle söyleyebilirim ki, bu iddialar doğru değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmelerinde yer alan biri olarak, iki lider arasındaki görüşmelerin samimi ve sıcak bir hava içinde son derece olumlu geçtiğine şahit oldum. Erdoğan'ın açıkyürekli bir insan ve şahsi görüşmelerinde özellikle asaletli olduğunu söyleyebilirim" dedi.Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "19 Mayıs Pontus Soykırımı" iddiasıyla Atina'da bir gurup aşırı milliyetçilerin düzenlediği Türkiye'yi protesto gösterileri süresinde bir Türk bayrağını yakmasını şiddetle kınayan bir açıklamada bulunarak, böyle eylemlerin kabul edilemez olduğunu bildirdi.