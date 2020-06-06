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'de Louisiana için "tropik fırtına" uyarısı

'da sel ve ölümlere neden olan ve şiddetini artırarak ilerleyen tropik fırtına Cristobal'ın pazar günü 'nin Louisiana eyaletini etkileyeceği uyarısı yapıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.6.2020 23:31 ABONE OL
ABD'de Louisiana için tropik fırtına uyarısı

Louisiana Valisi John Bel Edwards, pazar günü beklenen fırtına öncesi eyalette "acil durum" ilan etti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise Cristobal fırtınasının saatteki hızının 50 mile (80 kilometre) ulaştığını ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla hızının 60 mile (96 kilometre) kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Louisiana'da şiddetli yağmurun ardından sele yol açabilecek fırtınanın, Mississippi, Alabama and Florida'da etkisini gösterebileceği belirtiliyor.

Meksika Körfezi'nin kuzeyine doğru ilerlemeye devam eden fırtınanın kasırgaya dönüşmesi ise beklenmiyor.

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ABD'de Louisiana için "tropik fırtına" uyarısı
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