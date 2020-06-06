Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere’de dünyaca ünlü Victoria's Secret firmasına kayyum atandı

’de dünyaca ünlü Victoria's Secret firmasına atandı

Amerikan kadın iç giyim ve firması Victoria's Secret'ın 'deki operasyonlarına atandı. İngiltere’deki şirketin yönetimini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte’in üstlendiği açıklandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.6.2020 18:20 Son Güncelleme: 6.6.2020 20:16 ABONE OL
İngiltere’de dünyaca ünlü Victoria's Secret firmasına kayyum atandı

İngiltere'de iç giyim ve güzellik ürünleri satan Victoria's Secret markasına, iflasın eşiğinde olduğu için kayyum atandı. Amerikan markası Victoria's Secret'ın, İngiltere'deki mağazalarda çalışan 800 kişinin işinin riske girdiği belirtildi. ABD'nin dünyaca ünlü televizyon defileleri ile bilinen iç giyim markası Victoria's Secret'ın, İngiltere'deki şirketine kayyum atandı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İngiltere'de görevli 785 çalışanına ücretsiz izin veren firma, Mart ayından bu yana mağazalarını kapalı tutuyor.

İLK ETAPTA İŞÇİ ÇIKARTILMAYACAK

İngiltere'deki şirketin yönetimini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte'in üstlendiği açıklandı. Kayyum olarak yönetimde bulunan Deloitte tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'deki mağazalar için müşteri aranmaya başlandığı ve ilk etapta çalışanların işten çıkartılmayacağı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere’de dünyaca ünlü Victoria's Secret firmasına kayyum atandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA