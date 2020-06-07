Libya zafer yolunda

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan resmi hükümete karşı 14 aydır darbe girişimi sürdüren Halife Hafter milisleri için geri sayım hızlandı. Libya ordusu, başkentin yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte, buranın güneyindeki Vişke bölgesi, ülkenin ortasındaki Cufra Askeri Hava Üssü ve çevre bölgelerini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için Zafer Yolları isimli yeni bir harekat başlatıldığını duyurdu. Vişke beldesinde kontrol yeniden sağlandı.Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da, orduya bağlı hava unsurlarının, Sirte çevresindeki Hafter milislerine yönelik 5 hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Kununu, Hafter milislerine, silah bırakma ve adalete teslim olma çağrısı yaparak, Sirte'nin önde gelenlerine de "şehrin savaş felaketiyle yüzleşmemesi" çağrısını yineledi.Libya ordusu önceki gün, Sirte'deki "milis ve paralı askerlerin büyük bir panik içinde kentten kaçışının gözlendiğini" paylaşarak, kentin ileri gelenlerinin "Sirte'yi barışçıl yollarla Libya hükümetine teslim etmeyi önerdiğini" aktarmıştı. Dün ise Libya ordusu Trablus'un 450 kilometre doğusundaki Sirte kentini Hafter'den geri aldı.DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiğine ilişkin olarak , "Mısır Dışişleri Bakanı'nın dile getirdiği asılsız ithamları reddediyoruz. Esasen, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Mısır Dışişleri Bakanı'na gereken cevabı vermiştir" ifadelerini kullandı. Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engelin, meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır yönetimi ve diğer destekçileri oluşturduğunun altını çizen Aksoy, "Darbeyle işbaşına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir" dedi. ANKARA