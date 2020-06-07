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’da binlerce kişi Büyükelçiliğine yürüdü

’nin başkenti ’da binlerce kişi ’de ’un polis tarafından öldürülmesini etti. Protestocular, ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Polis büyükelçilik etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestoya katılanlara maske ve el dezenfektanı dağıtılırken, Floyd için sessiz oturma eylemi yapıldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.6.2020 20:57 Son Güncelleme: 7.6.2020 21:04 ABONE OL
Londra’da binlerce kişi ABD Büyükelçiliğine yürüdü

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi bir araya gelerek, Floyd cinayetini protesto etti. Geçtiğimiz günlerde başkentte bulunan Trafalgar Meydanı, Hyde Park ve Parlamento Binası önünde yapılan eylemler bugün ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleşti. Büyükelçilik önündeki protestolara diğer günlere kıyasla daha fazla kişinin katıldığı görüldü.

Polis büyükelçilik etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestoya katılanlara maske ve el dezenfektanı dağıtılırken, Floyd için sessiz oturma eylemi yapıldı. Protestocular ellerinde taşıdıkları pankartlarda ise "Siyahların hayatı önemlidir" ve "Nefes alamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Londra’da binlerce kişi ABD Büyükelçiliğine yürüdü
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