Son dakika: Rusya'da vaka sayısı 467 bine yükseldi

Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 2'de kalırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1956 artarak 195 bin 17'ye, ölü sayısı 55 artarak 2 bin 919'a çıktı.

318 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin 846 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

RUSYA'DA KOVİD-19 SALGINININ GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Son dönemde salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamış, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da da alışveriş merkezleri ve gıda harici perakende satış yapan işletmeler açılmıştı.

Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Moskova'da 14 Haziran'a kadar uzatılmıştı.