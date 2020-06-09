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120 milyon dolarlık ‘Çığlık’

Giriş Tarihi: 9.6.2020 ABONE OL
120 milyon dolarlık ‘Çığlık’
Rus medyasında yer alan haberlere göre, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rus iş adamı Roman Abramoviç, Norveçli ressam Edvard Munch'un dünyaca ünlü "Çığlık" tablosunu 120 milyon dolara (yaklaşık 814 milyon lira) satın aldı. Müzayede şirketi Sotheby's tarafından yapılan ve 50 milyon dolar teklifle başlayan açık artırmaya telefonla katılan Abramoviç, "Çığlık" tablosu için en yüksek teklifi veren isim oldu. Böylece "Çığlık" tablosu, tarihin en pahalı sanat eserleri arasına girdi.

İKİ KEZ ÇALINMIŞTI
"Çığlık" ya da orijinal ismiyle "Skrik", Norveçli Munch tarafından 1893'te yapıldı. Tablo daha önce iki kez çalındı. İlk olarak 1994'te Oslo Ulusal Galerisi'nden çalınan tablo, 2004'te tekrar çalınmış ve 2 yıl sonra bulunmuştu.

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120 milyon dolarlık ‘Çığlık’
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