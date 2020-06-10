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'de 'un heykeli sökülüp göle atıldı

'nin Richmond kentinde İtalyan kaşif 'un heykeli yerinden sökülerek göle atıldı. Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb'un Byrd Parkı'ndan sökülen heykeli önce ateşe verildi. Boston kentindeki Kolomb'a ait bir diğer heykelin ise başı koparıldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.6.2020 23:48 ABONE OL
ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli sökülüp göle atıldı

ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.

ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond kentinde İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un heykeli yerinden söküldü.

Heykelin üzerine "Columbus soykırımı temsil ediyor" yazıldı.

Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb'un Byrd Parkı'ndaki sökülen heykeli ateşe verilerek göle atıldı.

Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Kolomb'a ait bir diğer heykelin ise başı koparıldı.

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ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli sökülüp göle atıldı
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