ABD’de ciddi Covid-19 riski altında bulunan 18 milyon kişinin sağlık güvencesi yok

Sahip olduğu 2 milyonu aşkın vaka ve 115'ini geçkin ölümle yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD'de ciddi risk grubunda bulunan 18 milyon kişinin sağlık güvencesi olmadığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu 18 milyon kişi, Covid-19'dan daha çok ölümün gerçekleştiği siyahiler, yerli Amerikalılar, Hispanikler, Asyalılar, Latinler ve diğer azınlık gruplarını bünyesinde barındırıyor.

HASTANE MASRAFLARI 30 BİN DOLAR



Trump yönetiminin corona virüs yardım programı, tüm Amerikalılar için virüs testinin ücretsiz olmasını sağlıyor, ancak aynı durum yatarak tedavide geçerli değil. Ülkede bir Covid-19 hastasının hastane masrafları en az 30 bin dolar tutuyor.

ABD'de Harvad Tıp Fakültesi ve Hunter College tarafından yapılan araştırmaya göre siyahi ve diğer azınlık topluluklarında bulunan azınlıkların hem ciddi Covid-19 hastası olması hem de sigortasız çalışma oranı diğerlerine göre çok daha yüksek.



Öte yandan, salgın ABD ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede işsizlik oranı geçen ay yüzde 14,7'ye kadar çıktı.



Düşük sigorta ya da sigortasızlık, düşük gelir ve corona virüs pandemisinin ortak saldırısı; siyah Amerikalıları beyaz muadillerine göre büyük bir riske atıyor.

AMERİKAN TOPLUMUNUN ÖLÜMCÜL EŞİTSİZLİĞİ

Araştırmada, düşük riskli veya sigortasız olma riskinin, siyah Amerikalılar arasında % 52, yerli Amerikalılar arasında ise % 90 daha yüksek olduğu bulundu.



Pandemi, Ocak ayında ABD'ye ulaşmadan önce bile Amerikalıların yüzde 14'ü tıbbi müdahaleyi tamamen ertelediğini veya atladığını, çünkü maddi yükü göze alamayacaklarını açıklamıştı.



Çalışmanın başyazarı Dr. Adam Gaffney, "Salgın Amerikan toplumunun ve Amerikan sağlık hizmetlerinin ölümcül eşitsizliğini ortaya koyuyor. Yoğun bakım ünitemiz fakir ve azınlık hastalarla dolu; zaten Covid-19'un kendisi, tıbbi masrafllarla iflas edileceği endişesi olmadan da yeterince korkutucu" ifadelerini kullandı.

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