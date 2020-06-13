George Floyd'un ardından ABD'de bir skandal daha! Polis yine siyahi vatandaşı hedef aldı

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada "Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar.