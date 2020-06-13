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'un ardından 'de bir skandal daha! Polis yine siyahi vatandaşı hedef aldı

'de dün gece siyahi bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyahi adam polise direnince vurularak öldürüldü.

Giriş Tarihi: 14.6.2020 00:31 Son Güncelleme: 14.6.2020 00:52 ABONE OL
George Floyd'un ardından ABD'de bir skandal daha! Polis yine siyahi vatandaşı hedef aldı

'de haftalardır devam eden protestolara rağmen polis şiddeti son bulmuyor. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde dün gece polis aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait park alanına gitti. Park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks'u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi. Brooks'un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Polis, Brooks'u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.

George Floyd'un ardından ABD'de bir skandal daha! Polis yine siyahi vatandaşı hedef aldı

Park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks'u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi. Brooks'un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Polis, Brooks'u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.

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George Floyd'un ardından ABD'de bir skandal daha! Polis yine siyahi vatandaşı hedef aldı

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada "Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar.

George Floyd'un ardından ABD'de bir skandal daha! Polis yine siyahi vatandaşı hedef aldı

Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

George Floyd'un ardından ABD'de bir skandal daha! Polis yine siyahi vatandaşı hedef aldı
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George Floyd'un ardından ABD'de bir skandal daha! Polis yine siyahi vatandaşı hedef aldı
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