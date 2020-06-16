ABD Başkanı Trump polis reformuna ilişkin kararnameyi imzaladı

"Ülke genelinde kanun ve nizam sağlanmalı"

Polislerin sokakların ve vatandaşların güvenliğini sağladığını ifade eden Trump, "Şeffaflığı artırmamız, polislerin eğitimine daha fazla kaynak ayırmamız gerekiyor. Suçu azaltmak ve polisler için standartları yükseltmek birbirine zıt şeyler değildir" diye konuştu.

Trump, Minnesota'da siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarını da kınayarak, "Suçu ortadan kaldırmak ve polis merkezlerini yakmak dökmek gibi eylemlere şiddetle karşıyım" dedi. "Ülke genelinde kanun ve nizam sağlanmalı" diyen Trump, "Artık yağma veya kundaklama olmayacak. Yakıp yıkmadan yakalananlara ağır cezalar verilecek. Bunları hoş göremeyiz" şeklinde konuştu.