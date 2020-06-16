Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma! ABD Bombardıman uçağı ve Rsu jetleri...

'nde tehlikeli yakınlaşma! Bombardıman uçağı ve Rsu jetleri...

Rusya 'ndan yapılan açıklamada bombardıman uçağının Rus tipi savaş uçakların tarafından engellendiği duyuruldu. Rusya, Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellendiği o anları sosyal medyada hesabından yayınladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.6.2020 16:11 Son Güncelleme: 16.6.2020 16:15 ABONE OL
Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma! ABD Bombardıman uçağı ve Rsu jetleri...

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus SU-27 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellendiği o anları sosyal medyada hesabından yayınladı.

ABD bombardıman uçağı Rus jetleri tarafından Baltık Denizi'nde böyle engellendi | Video

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Rus SU-27 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellediği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı o anları sosyal medyada hesabından yayınladı. Görüntülerde tespit edilen Amerikan bombardıman uçağı ve birkaç yabancı keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasına karşılık, SU-27 tipi uçakların kalkış yaparak Amerikan uçağını takibe başladığı anlar yer alıyor.

ABD'den vatandaşının Rusya'da "casusluk" suçlamasıyla ceza almasına tepki ABD casusuna 16 yıl hapis

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma! ABD Bombardıman uçağı ve Rsu jetleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA