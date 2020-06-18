ABD'nin birçok eyaletinde Kovid-19 rakamları rekor seviyede yükseldi

Normalleşme sürecinde virüs vakalarında en çok sıçrama görülen eyaletlerden Florida'nın sağlık departmanının verdiği bilgilere göre, 16 Haziran'da 2 bin 783, dün 2 bin 610 yeni vaka tespit edildi.

Florida Valisi Ron DeSantis, basın açıklamasında, tekrar karantina kararı almayacaklarını, toplumun sosyal fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Texas'ta ise sağlık departmanı kayıtlarına göre Anma Günü'nden (Memorial Day) bu yana, virüsle ilgili hastaneye yatışlarda yüzde 85 artış yaşandı.