Türkiye’nin politikaları dünyaca tescillendi

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, yaşanan süreci Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. Başkanlığa seçilmesinin Türkiye'nin ortaya koyduğu politikaların tüm dünya devletleri tarafından da tescili anlamına geldiğini ifade eden Bozkır, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olayda 178 oy almak hemen hemen hiç görülmedi. 192 üye arasından 178 oy almak büyük bir başarı. Tüm dünyada da büyük bir destek görüldü" diye konuştu.BM Genel Sekreteri'nin çok önemli sorumlulukları olduğunu belirten Bozkır, Genel Kurul Başkanı, Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter'in aralarında iyi bir ilişki içinde hareket edip birbirlerini tamamlayıcı rol oynamalarının Türkiye'nin başkanlığı döneminde BM'nin başarılı olmasına imkan sağlayacağını söyledi. Bozkır, önemli bir uluslararası şahsiyet olan Genel Sekreter'in de zaten Türkiye'nin dostu olduğunu aktararak, görev yerine gittiğinde sürekli olarak koordinasyon toplantıları düzenleneceğini, kimin neleri yapacağının belirleneceğini anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te Genel Kurul Başkanlığı için Türkiye'nin yarışta var olması gerektiğini belirttiğini söyleyen Volkan Bozkır, "Tek aday olarak girmemize rağmen genel kurul toplanamadığı için sessizlik süreci yoluna başvuruldu. 'Türkiye az oy alsın, mümkünse çoğunluğun altına düşsün.' kampanyasıydı bu" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Bozkır'ın seçilmesi nedeniyle Erdoğan'ı kutladı.