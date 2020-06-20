Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da sömürgeci ismin heykelinin kaldırılması talebi

'da sömürgeci ismin heykelinin kaldırılması talebi

'nın Lille kentinde düzenlenen gösteride yüzlerce kişi sömürge valisi Louis 'in heykelinin kaldırılmasını talep etti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, yüzlerce gösterici kentin merkezindeki Faidherbe'in heykelinin etrafında toplanarak sömürgeciliğe tepki gösterdi.

AA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 23:32 Son Güncelleme: 20.6.2020 23:37 ABONE OL
Fransa'da sömürgeci ismin heykelinin kaldırılması talebi

Eylemciler, 19. yüzyılda Senegal'de sömürgecilik faaliyetlerinde bulunan Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasını istedi.

Polis, eylemde yoğun güvenlik önlemleri alarak heykelin etrafında kordon oluşturdu. Aşırı sağcıların gösteriye katılmasıyla iki grup arasında gerginlik yaşandı.

Sömürgeciliğe karşı çıkan birçok kuruluş eyleme destek verdi.

Tarihçiler, Faidherbe'in 8 ayda 20 bin Senegalliyi öldürdüğünü belirtiyor.

PARİS'TE KÖLELİĞİ YASALAŞTIRAN İSMİN HEYKELİ HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Başkent Paris'te 13 Haziran'da düzenlenen gösteride eylemciler, Afrika'da köleliği yasalaştıran ve siyah kölelerin haklarını kısıtlayan, "Code Noir" olarak bilinen yasaları 1685'te çıkaran Fransa Kralı Louis XIV döneminde devlet bakanlığı yapan Jean-Baptiste Colbert'in heykelini hedef göstermişti. Ancak heykele herhangi bir saldırı gerçekleşmemişti.

Fransa'nın eski Başbakanı Jean-Marc Ayrault da Ulusal Meclis'te ve Ekonomi Bakanlığında Colbert adı verilen bir salonun ve bir binanın isminin değiştirilmesini önermişti.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise bakanlıktaki Colbert isimli binanın adının değiştirilmesine yönelik öneriyi kabul etmediğini belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da sömürgeci ismin heykelinin kaldırılması talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA