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'da karantinasını aşmak isteyenler 8 polisi yaraladı

'nın Göttingen kentinde yeni tip vakaları nedeniyle karantinaya alınan apartmanın sakinleri ile polisler arasında çıkan olaylarda 8 polisin yaralandığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 20:30 ABONE OL
Almanya'da coronavirüs karantinasını aşmak isteyenler 8 polisi yaraladı

Polisin yaptığı açıklamada, 700 kişinin yaşadığı apartmanın çevresinin metal bariyerlerle kapatıldığı, karantinayı aşmak isteyen bina sakinlerinin polis memurlarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, şişe, taş ve metal çubuklarla yapılan saldırı sonucu 8 polis memurunun yaralandığı, üç polis iş göremez raporu aldığı ifade edildi.

Yüksek katlı binada 19 ila 37 metrekare büyüklüğündeki dairelerde kalabalık ailelerin yaşadığı, 120 kişide Kovid-19'a rastlandığı belirtilmişti.

Bina çevresinde yaklaşık 300 polis görevlendirilmiş, olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Almanya'da coronavirüs karantinasını aşmak isteyenler 8 polisi yaraladı
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