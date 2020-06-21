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aşısı ile ilgili son dakika gelişme! aşısı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili korkutan haberler geliyor. pandemisi bir çok ülkede etkisini yitirmiş olsa da son günlerde vaka sayısında kritik bir artış yaşanıyor. Dünya genelinde 8 milyon 939 binin üzerinde kişide görülen corona virüs için aşı ve ilaç çalışmaları da hızla devam ediyor. Reuters'tan gelen son dakika haber göre koronavirüs ilacı ile ilgili kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.6.2020 13:11 Son Güncelleme: 21.6.2020 13:25 ABONE OL
Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme! Covid-19 aşısı...

Koronavirs aşısı ile ilgili kritik gelişme. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 9 milyona yakın kişiye bulaşan için aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün "coronavirüs pandemisinde tehlikeli bir döneme girdik" açıklamalarının ardından yaşanan gelişme umut oldu. Çin'de coronavirüs aşısında 2. aşamaya geçildiği belirtildi. İşte koronavirüs aşısı ile ilgili kritik geliştirme...

Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme! Covid-19 aşısı...

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının tırmanışa geçtiğini ve dünyanın yeni ve tehlikeli bir döneme girdiğini duyurmuştu.

Bu arada dünya çapında bilim insanları koronavirüs için aşı çalışmalarını sürdürüyor; bir düzineye yakın farklı aşı şu sıralarda insan deneylerinin çeşitli aşamalarında.

Ancak aşı deneylerinin hiçbiri henüz tam anlamıyla deneme aşamasını geçebilmiş değil. Aşıların satışa çıkmasından önce üçüncü aşama olan klinik deneylerin tamamlanması gerekiyor.

Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme! Covid-19 aşısı...

ÇİN'DEN AŞIYLA İLGİLİ HABER GELDİ

Reuters'ın haberine göre, Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başlandı.
Araştırmanın 200 katılımcıyla sürdürülen birinci aşaması mayıs ayından beri devam ediyordu.

Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme! Covid-19 aşısı...

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİLER

Hürriyet'in haberine göre; Enstitünün bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birinci aşama tamamlandı ve ikinci deney aşamasına geçildiği duyuruldu.
Aşı çalışmasının ikinci aşamasında aşının dozajı belirlenecek ve aşının sağlıklı insanlarda bağışıklığı güvenli bir şekilde oluşturup oluşturamayacağına bakılacak.

Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme! Covid-19 aşısı...

BU YIL İÇİNDE HAZIR OLMASI BEKLENİYOR

Çin'deki enstitünün duyurusuna göre uzmanlar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin'in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.

Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme! Covid-19 aşısı...

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı Gao Fu, geçen ay, 2020 yılının sonunda, acil durumlar için özel gereksinimi olan insanlarda deneysel aşıların kullanılabileceğini söylemişti.

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Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme! Covid-19 aşısı...
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