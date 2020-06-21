Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme! Covid-19 aşısı...

Koronavirs aşısı ile ilgili kritik gelişme. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 9 milyona yakın kişiye bulaşan Covid-19 için aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün "coronavirüs pandemisinde tehlikeli bir döneme girdik" açıklamalarının ardından yaşanan gelişme umut oldu. Çin'de coronavirüs aşısında 2. aşamaya geçildiği belirtildi. İşte koronavirüs aşısı ile ilgili kritik geliştirme...