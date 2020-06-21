Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme! Covid-19 aşısı...

Koronavirs aşısı ile ilgili kritik gelişme. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 9 milyona yakın kişiye bulaşan Covid-19 için aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün "coronavirüs pandemisinde tehlikeli bir döneme girdik" açıklamalarının ardından yaşanan gelişme umut oldu. Çin'de coronavirüs aşısında 2. aşamaya geçildiği belirtildi. İşte koronavirüs aşısı ile ilgili kritik geliştirme...
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının tırmanışa geçtiğini ve dünyanın yeni ve tehlikeli bir döneme girdiğini duyurmuştu.
Bu arada dünya çapında bilim insanları koronavirüs için aşı çalışmalarını sürdürüyor; bir düzineye yakın farklı aşı şu sıralarda insan deneylerinin çeşitli aşamalarında.
Ancak aşı deneylerinin hiçbiri henüz tam anlamıyla deneme aşamasını geçebilmiş değil. Aşıların satışa çıkmasından önce üçüncü aşama olan klinik deneylerin tamamlanması gerekiyor.
ÇİN'DEN AŞIYLA İLGİLİ HABER GELDİ
Reuters'ın haberine göre, Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başlandı.
Araştırmanın 200 katılımcıyla sürdürülen birinci aşaması mayıs ayından beri devam ediyordu.
İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİLER
Hürriyet'in haberine göre; Enstitünün bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birinci aşama tamamlandı ve ikinci deney aşamasına geçildiği duyuruldu.
Aşı çalışmasının ikinci aşamasında aşının dozajı belirlenecek ve aşının sağlıklı insanlarda bağışıklığı güvenli bir şekilde oluşturup oluşturamayacağına bakılacak.
BU YIL İÇİNDE HAZIR OLMASI BEKLENİYOR
Çin'deki enstitünün duyurusuna göre uzmanlar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin'in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı Gao Fu, geçen ay, 2020 yılının sonunda, acil durumlar için özel gereksinimi olan insanlarda deneysel aşıların kullanılabileceğini söylemişti.