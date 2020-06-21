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'da Merapi Yanardağı'nda patlama!

'nın Cava Adası'nda bulunan 'nda patlama meydana geldiği bildirildi. ve (BPPTKG), Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 09.13'te meydana gelen patlamanın 328 saniye sürdüğünü açıkladı

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 07:43 Son Güncelleme: 21.6.2020 07:45 ABONE OL
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama!

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi. Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 09.13'te meydana gelen patlamanın 328 saniye sürdüğünü açıkladı.

6 BİN METRE YÜKSELDİ

Patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 6 bin metre yükseliğe ulaştığını ifade eden BPPTKG, ilk patlamadan 14 dakika sonra küçük çaplı bir patlama daha yaşandığı bilgisini verdi.

Yetkililer, ikinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın çevresinde 3 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması konusunda uyarı yaptı.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama!
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