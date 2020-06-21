İngiltere'de terör saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti

İngiliz polisi, ülkenin başkenti Londra yakınlarında dün bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu bildirdi.

Son dakika: Londra'da bıçaklı terör saldırısı: 3 ölü | Video

Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.

25 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün akşam gerçekleşen saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir kişi suç mahallinde gözaltına alınmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlerde şüphelinin Libya kökenli bir mülteci olduğu iddia edildi.

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