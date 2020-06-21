Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de terör saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti

'de terör saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti

'de dün bir gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İngiliz polisinden yapılan açıklamada saldırının bir terör eylemi olduğu belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 15:09 Son Güncelleme: 21.6.2020 15:19 ABONE OL
İngiltere'de terör saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti

İngiliz polisi, ülkenin başkenti Londra yakınlarında dün bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu bildirdi.

Son dakika: Londra'da bıçaklı terör saldırısı: 3 ölü | Video

Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.

25 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün akşam gerçekleşen saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir kişi suç mahallinde gözaltına alınmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlerde şüphelinin Libya kökenli bir mülteci olduğu iddia edildi.

İngiltere'deki ırkçılık karşıtı gösteriler dördüncü haftasında devam etti İran'dan cevap gecikmedi: Bize tavsiyede bulanacak konumda değiller

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de terör saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA