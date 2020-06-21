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'ta coronavirüs nedeniyle 1 günde 87 kişi hayatını kaybetti

'ta yeni tip coronavirüs nedeniyle son 24 saatte 87 kişi öldü, 1646 yeni vaka tespit edildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 20:34 ABONE OL
Irak'ta coronavirüs nedeniyle 1 günde 87 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 87 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 1100'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede 1646 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 30 bin 368'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 13 bin 935 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Irak Parlamentosu Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının Sağlık Bakanlığı'nın lojistik ve mali kapasitesini aştığı belirtildi.

Komisyonun, vakalarda yaşanan bu artışın sebepleriyle ilgili bazı gözlemlerde bulunduğu ve bunların yakın bir zamanda Başbakan Mustafa el-Kazimi'ye sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Irak halkına salgınla mücadelede sağlık kurumlarına destek olma çağrısı yapıldı.

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Irak'ta coronavirüs nedeniyle 1 günde 87 kişi hayatını kaybetti
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