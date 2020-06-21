Libya'nın başkenti Trablus'ta, Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri

Muhammed, "Bizler barış toprağıyız. Bizler barışı severiz. Eğer ki savaş isterseniz biz hazırız. Bizler savaş isteklisi değiliz. Ancak gerekirse hakkımızı savunuruz ve Allah'ın izniyle de galip geliriz." diye konuştu.

Trabluslu 41 yaşındaki hemşire Leyla Ahmed Aşur da "Mısır halkı ile kardeş ve komşu olduklarını, onlarla karşı karşıya gelmeyeceklerini, ancak Sisi yönetiminin saldırılarına ise karşı koyacaklarını" kaydetti.