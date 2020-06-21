Türkiye, Libya’yı ayağa kaldıracak

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete karşı 14 aydır darbe girişiminde bulunan Halife Hafter ve milisleri sahada durduruldu. Hafter'in kanlı ilerleyişine karşı meşru Libya Ulusal Hükümeti'ne (UHM) destek sağlayan Türkiye, şimdi de çatışmaları sonlandırmak için devrede. Bu kapsamda geçtiğimiz çarşamba günü Türk heyeti Libya'daydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.Bu ziyaret hakkında İngiliz Reuters ajansına konuşan bir Türk yetkili, Türkiye'nin Libya'da yeniden inşa çalışmalarını hızla başlatmaya hazır olduğunu açıkladı. İsmi gizli kalmak şartıyla konuşan yetkiliye göre, Türk şirketlerinin Libya'da yaptıkları işler için geçmiş dönemlerden kalan alacaklarının ödenmesi konusu da gündemdeydi. Yetkili, Türkiye heyeti ile UMH'nin enerji alanında işbirliği de konuştuğunu söyledi. Buna göre, Libya'daki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaşmasında Türkiye'nin Libya'ya nasıl yardımcı olacağı masaya yatırıldı.Yetkili, "Ülkenin çoğu bölgesi yıkıntı halinde, ciddi bir altyapı ve üstyapı ihtiyacı var. Türk şirketleri bu çalışmalara hızla başlayabilir" diye konuştu. Reuters ajansı Türkiye'nin UMH'yi resmen desteklemeden önce de, Türk inşaat şirketlerinin geçmişte Libya'da 16 milyar dolarlık projelerde yer aldığı, bunların 400-500 milyon dolarlık kısmının ise henüz başlamamış olduğunu yazdı.LİBYA ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus ve Terhune kentindeki toplu mezarlar ve hastanelerde 5 Haziran'dan bu yana toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Başbakan Fayiz es-Serrac ise, Cezayir'e resmi ziyarette bulundu. Öte yandan Libya El-Ehrar televizyonunun haberine göre, Trablus yönetimi, Kahire'nin Arap Birliği'nde dışişleri bakanları düzeyinde Libya konulu olağanüstü toplantı yapılması çağrısını reddetti.