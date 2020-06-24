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Başkanı Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı

Başkanı , anketlerde Demokrat rakibi 'in 14 puan gerisinde kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 00:41 Son Güncelleme: 25.6.2020 01:16 ABONE OL
ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Seçim anketlerinde...

New York Times ve Siena College tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, eski başkan yardımcı Biden, yarışı önde götürüyor.

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Seçim anketlerinde...

Demokratların tek adayı Biden'e destek yüzde 50'ye ulaşırken, Trump yüzde 36 ile Biden'ın 14 puan gerisinden geliyor.

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Seçim anketlerinde...

Biden'a daha çok kadın, siyah ve hispanik seçmenler destek verirken, Trump ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar karşısındaki tutumu nedeniyle seçmenlerin desteğini kaybetti.

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Seçim anketlerinde...

45 yaş altı beyaz seçmenlerin yüzde 52'si Biden'e destek verirken, yüzde 30'u ise Trump'ı desteklediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Seçim anketlerinde...

65 yaş üstü beyaz seçmenlerin beşte ikisi ise 'ın Kovid-19 salgını ve ırkçılık karşıtı protestolara yönelik tutumunu onaylamadı.

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Seçim anketlerinde...
ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Seçim anketlerinde...
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ABD Başkanı Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
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