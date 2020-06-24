Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransız dergi: Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Fransız dergi: Erdoğan 'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Fransız dergisi , bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı 'ın 'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı.

AA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 22:57 Son Güncelleme: 24.6.2020 22:58 ABONE OL
Fransız dergi: Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Fransız dergisi Le Canard Enchaine, bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı.

Le Canard Enchaine, "Libya'da sadece Türkiye dürüst oyun oynuyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığı" sözlerine karşılık bazı Fransız diplomatların "Erdoğan jeopolitik, askeri, petrol ve doğal gaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli." görüşünü paylaştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri

Haberde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Fransa'nın desteğine güvendiği ifade edildi.

Haberde, Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği vurgulandı. Haberde, Libya hükümetinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğü hatırlatıldı.

Libya’da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransız dergi: Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA