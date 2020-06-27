Son dakika: DSÖ coronavirüs aşısı için tarih verdi: 2 milyar doz dağıtılacak...

Buna ek olarak, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de aşı şirketleriyle kendi anlaşmalarını yapmak için çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Dünya genelinde ise 141 ülke düşük ve orta seviye ekonomiye sahip olarak görülüyor. Şu anda ABD, İngiltere ve Avustralya'da en az 4 farklı aşıya ilişkin çalışmalar sürüyor. Buna ek olarak, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aşı adaylarının insanlar üzerinde denenmesinde 3'üncü aşamaya geçildi.