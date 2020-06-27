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: coronavirüs aşısı için tarih verdi: 2 milyar doz dağıtılacak...

haberi: Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada, 2 milyar doz aşının dağıtımı için planlanan tarih duyuruldu. İşte 'ün heyecan veren aşı açıklamasının ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 11:38 Son Güncelleme: 27.6.2020 11:47 ABONE OL
Son dakika: DSÖ coronavirüs aşısı için tarih verdi: 2 milyar doz dağıtılacak...

Dünya Sağlık Örgütü (), koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarının devam ettiğini ve 2021 yılı sonuna kadar 2 milyar doz aşının dağıtımının planlandığını açıkladı.

Son dakika: DSÖ coronavirüs aşısı için tarih verdi: 2 milyar doz dağıtılacak...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. 200 aşı adayının 15'i klinik denemelere başladı. , iki şirketin aşı çalışmalarında öncü olduğunu ifade etti. Bunlardan ilki Astrazeneca'nın aşı adayı. Merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Astrazeneca'nın aşı adayının şu anda dünyada en ileri seviyede gelişim göstermiş koronavirüs aşı adayı olduğu ifade ediliyor. Astrazeneca'yı ise ABD merkezli Moderna şirketinin aşı adayı takip ediyor.

Son dakika: DSÖ coronavirüs aşısı için tarih verdi: 2 milyar doz dağıtılacak...

2 MİLYAR DOZ AŞIYA 18 MİLYAR DOLAR HARCAMA

ve ortak çalıştığı İngiltere merkezli vakıf Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI), 2 milyar doz aşı için yaklaşık 18 milyar dolar harcama yapılabileceğini öngörüyor. Bahsi geçen 2 milyar dozun ise ilk başta sağlık çalışanları ve kronik hastalığı bulunan yaşlılara temin edilmesi konusunda önceliğin olduğu belirtiliyor. Dağıtım konusunda diğer önceliğin ise düşük ve orta seviye ekonomiye sahip ülkelere verildiği bildirildi.

Son dakika: DSÖ coronavirüs aşısı için tarih verdi: 2 milyar doz dağıtılacak...

Buna ek olarak, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de aşı şirketleriyle kendi anlaşmalarını yapmak için çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Dünya genelinde ise 141 ülke düşük ve orta seviye ekonomiye sahip olarak görülüyor. Şu anda ABD, İngiltere ve Avustralya'da en az 4 farklı aşıya ilişkin çalışmalar sürüyor. Buna ek olarak, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aşı adaylarının insanlar üzerinde denenmesinde 3'üncü aşamaya geçildi.

Son dakika: DSÖ coronavirüs aşısı için tarih verdi: 2 milyar doz dağıtılacak...

DÜNYADA SON DURUM

Son paylaşılan verilere göre, dünya genelinde 9 milyon 912 bin 637 kişi koronavirüse yakalandı. Hastalığa yakalananların 497 bin 67'si yaşamını yitirirken; 5 milyon 362 bin 583 kişi iyileşti. Dünya genelinde toplamda 4 milyon 52 bin 987 aktif vaka bulunuyor.

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Son dakika: DSÖ coronavirüs aşısı için tarih verdi: 2 milyar doz dağıtılacak...
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